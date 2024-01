Grotte, nessun abuso su scivoli e terrazze. Vinto il primo round in tribunale: assolti

ANCONA - Il primo round lo hanno vinto loro, i grottaroli. La guardia di finanza, dopo controlli congiunti che avevano visto in azione Capitaneria di porto e Comune, aveva contestato la violazione di una norma paesaggistica, per opere eseguite in assenza di autorizzazioni o in difformità da essa (un codice dei beni culturali e del paesaggio), e la violazione di un codice della navigazione relativa all'occupazione abusiva di uno spazio demaniale. Sotto accusa erano finite le terrazze in calcestruzzo e gli scivoli a mare, quelli per agevolare l’accesso in acqua delle imbarcazioni. Per due grottaroli, un 60enne e un 80enne, lunedì è arrivata l’assoluzione per entrambi i reati con due formule diverse: il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. I controlli risalgono all'inverno 2022, sul versante che si trova sotto il ristorante "Il Baffo". Dieci grotte erano finite nel mirino non per la loro cavità ma per la superficie antistante occupata, in area ormai demaniale. A tutti era arrivato un decreto penale di condanna (una pena in denaro per punire i reati meno gravi in maniera più veloce rispetto ad un processo) ma si sono opposti preferendo il processo.

Per due dei dieci grottaroli il procedimento è finito con una assoluzione decisa dalla giudice Tiziana Fancello. Gli imputati erano difesi dall'avvocato Marco Pacchiarotti. L'accertamento da parte del finanzieri era stato fatto il 27 gennaio del 2022. Per quegli spazi i grottaroli hanno pagato per diversi anni una tassa di occupazione che poi non è più arrivata essendo suolo demaniale, quindi pubblico e accessibile a tutti. Durante il dibattimento la difesa si è affidata a consulenti e a persone che rappresentano una memoria storica delle grotte che hanno chiarito come scivoli e terrazze persistono da più di 60 anni ed erano stati ritenuti utili per proteggere negli anni la falesia dal fenomeno dell'erosione. In udienza sono stati portati anche vecchi articoli di giornale, datati 1985, in cui già all'epoca si affermava che il demanio aveva acquisito gli scali d'alaggio privati per tenerli ad uso pubblico, sanando di fatto la situazione di abusivismo creata negli anni. Altre udienze sono state fissate i prossimi mesi per definire la posizione degli altre sei grottaroli che si sono opposti al decreto penale di condanna. È ancora in piedi invece il filone relativo ad una cinquantina di grottaroli della falesia di Pietralacroce e Cardeto, emerso a febbraio dello scorso anno, durante un consiglio comunale, sempre per l'utilizzo abusivo di scali a mare e piattaforme. C’era stato un altro controllo della guardia di finanza che contestava anche i pagamenti di Tari e Imu. Siamo ancora alle indagini preliminari.