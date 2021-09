Inciampa e si ferisce alla testa, soccorsi via mare per il grottarolo 

Brutto infortunio per l'uomo. Si è reso necessario il soccorso via mare

Inciampa e si ferisce alle Grotte del Passetto, soccorso via mare per un grottarolo di 65 anni. Sul posto era intervenuta un’ambulanza, ma vista la difficoltà per raggiungere la zona via terra è stato necessario l’intervento del gommone della Società di Salvamento, che opera in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo.

Il mezzo è stato scortato dalla Capitaneria fino al porto di Ancona, dove il malcapitato è stato sbarcato e affidato all’ambulanza.