Show lungo il viale, grida ubriaco: «Sono un re!»

L'uomo è stato denunciato dalla polizia e multato per ubriachezza molesta. Importunava i passanti dicendo di avere origini regali

«Sono un re, sono un re!»: così un uomo di origine somale ieri ha attirato l'attenzione dei passanti importunandoli lungo il via della Vittoria.

Sul posto sono dovute intervenire le Volanti della polizia. L'uomo, visibilmente ubriaco, alla vista della polizia si è rifiutato di fornire i documenti e per questo è stato denunciato. Per lui è scattata anche la multa per ubriachezza molesta.