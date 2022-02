Urla dalla camera: picchia la compagna in hotel

Un grido di aiuto è quello udito questa mattina, poco dopo le 7, dalla receptionist dell’hotel Italia in piazza Rosselli. L’addetta all’accoglienza ha immediatamente allertato il Nue 112 spiegando agli operatori che in quella stanza stava avvenendo una lite violenta tra un uomo e una donna, specificando inoltre che lui era ancora all'interno della camera. Così in pochi minuti si sono precipitate le Volanti della polizia. Una volta entrati in camera, gli agenti hanno trovato una ragazza di 26 anni originaria della Nigeria e residente a Ferrara e il suo compagno di 21 anni, connazionale, residente a Reggio Calabria. La ventenne aveva degli evidenti lividi sulla fronte, gonfiore, un versamento all'occhio e una ferita lacero contusa al labbro. A quel punto nell'hotel sono arrivati anche i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno portato in ospedale la donna per una valutazione clinica, al termine della quale le venivano diagnosticati sette giorni di prognosi.

Il compagno, che risultava irregolare per scadenza del permesso di soggiorno, ha negato di aver aggredito la compagna, sostenendo che il colpo al viso non era stato volontario ma il frutto di un gesto inconsulto e non voluto. La vittima ha quindi svolto un colloquio con l'assistente sociale volto ad applicare il protocollo maltrattamento e ascoltata dagli uomini della polizia giudiziaria. Al termine delle visite mediche è stata riaccompagnata in stazione per fare rientro nel comune di residenza. Per il compagno è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate dal rapporto affettivo ed è stato invitato a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale.