Giornalista palpeggiata in diretta tv, Andrea Serrani condannato per violenza sessuale

CHIARAVALLE - Le aveva toccato il sedere, in diretta televisiva, fuori dallo stadio dove era andato a vedere la partita di calcio. Per quella palpata al fondoschiena della giornalista Greta Beccaglia il tifoso Andrea Serrani, ristoratore di Chiaravalle, oggi è stato condannato ad un anno e sei mesi per violenza sessuale. La sentenza è arrivata al tribunale di Firenze, dove Serrani, difeso dall’avvocato Roberto Sabbatini, procedeva con il rito abbreviato. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero.

La reporter era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021. Ora dovrà versarle una provvisionale, subito esecutiva, di 10mila euro. La donna infatti si era costituita parte civile. Parte civile erano anche la Fnsi e l’ordine dei giornalisti. A loro Serrani dovrà devolvere 5mila euro a testa. Né il tifoso né la giornalista ieri erano in tribunale. Di persona non si sono più rivisti nonostante Serrani era pronto a scusarsi con lei guardandola anche in faccia. Le immagini della palpata sul lato B della reporter hanno fatto il giro del mondo e furono subito condannate dall’opinione pubblica perché ritenute lesive della dignità di una donna che stava lavorando fuori dallo stadio.