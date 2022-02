Sesso orale per ottenere il vaccino bluff: la confessione al medico 007

ANCONA - Sesso orale in cambio di finte vaccinazioni. C'è anche questo elemento tra le confessioni fatte dall’infermiere Emanuele Luchetti al medico Carlo Miglietta, colui che ha denunciato tutto alla Squadra Mobile fingendosi suo complice. L'infermiere, stando a quando riportato da Miglietta, ha ammesso di aver avuto un rapporto di sesso orale con una paziente in cambio di una dose non somministrata. La confessione è avvenuta il 23 dicembre al mattino, durante l'inizio del turno di lavoro.

Il fatto è riportato in un verbale d’integrazione della denuncia fatta da Miglietta e farebbe riferimento a quando Luchetti lavorava nel vecchio centro vaccinale ossia l’ex Palarossini. Il suo era un listino prezzi diverso a seconda delle persone con cui aveva a che fare. Quello stesso giorno, credendolo un amico corrotto, Luchetti ha consegnato una busta bianca in mano a Miglietta contenente il denaro (che lui ha poi consegnato subito ai poliziotti).