Green pass si o no? Acquaroli cauto: «Libertà fondamentali da garantire sempre»

MARCHE - Green pass sì, Green pass no. Il presidente di Regione Marche ed ex deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, è per le «libertà fondamentali da garantire sempre». Lo ha detto stamattina ai microfoni di Radio anch'io.

«La leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha criticato Macron per il Green pass; suoi colleghi presidenti di Regione sarebbero favorevoli. Lei come la pensa?», domandano in radio. «Rispetto alle libertà costituzionali garantite sono sempre cauto, credo siano delle libertà fondamentali da garantire sempre». Ed alla domanda «non ha paura di andare incontro a nuove chiusure?», il presidente asserisce di credere «che l'atteggiamento della popolazione sia molto collaborativo, e questa pandemia ci ha insegnato che le situazioni vanno seguite passo dopo passo», quindi «in questa fase credo che dobbiamo agire in base alla situazione attuale. Nella nostra regione- ricorda- abbiamo 10 ricoveri ospedalieri, 14 casi settimanali positivi su 100.000 abitanti e nonostante questo c'è allarmismo».