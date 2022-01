False certificazioni al Paolinelli: «Amareggiato, ma un gesto non cancella l’impegno di tanti»

L’inchiesta sulle false certificazioni che ha portato al blitz della Polizia nel centro vaccinale del Paolinelli, con un infermiere arrestato e quattro persone (tra cui un avvocato) ai domiciliari, ha lasciato profondo sgomento nel capoluogo. L’assessore del Comune di Ancona Stefano Foresi ha commentato in modo affranto l’accaduto invitando a non dimenticare l’importanza regionale di un hub come il Paolinelli per quanto fatto fino ad ora nella lotta al Covid:

«Sono rimasto esterrefatto dalla notizia, amareggiato per non dire altro. I vaccini, la lotta al Covid sono cose serie non si può sentire di queste cose. Ci tengo a specificare, tuttavia, che per l’errore di uno non può andarci di mezzo uno dei centri più importanti a livello regionale. Il Paolinelli è pieno di brave persone e di grandi professionisti che stanno lottando incessantemente da marzo 2020 tra tamponi e vaccini».