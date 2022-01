Green pass e mascherine, controlli a tappeto: nel mirino giardini pubblici, locali e circoli

Forze dell'ordine di Senigallia al lavoro per monitorare sul rispetto delle normative anti Covid.Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Dirigente del Commissariato di Senigallia, con l’impiego di personale della polizia, carabinieri, guardia di finanza e della polizia locale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, ieri sono stati effettuati una molteplicità di controlli nella città di Senigallia.

L’attività di agenti e militari è stata svolta dapprima nella zona del lungomare, sia a nord che a sud, per il controllo dei Green pass ai clienti e poi anche ai giardini pubblici. Nel tardo pomeriggio i controlli sono proseguiti in tutta l’area del centro. Non è mancato poi il monitoraggio delle aree interne.

Il servizio ha consentito di identificare oltre 50 persone e di sottoporre a controllo, anche di tipo amministrativo, 15 esercizi pubblici, diversi dei quali dediti alla somministrazione di alimenti, e di controllare oltre 300 persone in relazione al possesso del green pass e 500 persone per quanto attiene all’uso delle mascherine. Nella giornata di ieri non sono emerse irregolarità, ma durante la settimana gli agenti del Commissariato di Senigallia, nel corso dei servizi specifici svolti, hanno multato l’avventore di un locale trovato senza Green pass e anche il titolare dell’esercizio in quanto non aveva provveduto a controllare lo stesso cliente.