Green pass e mascherine: controlli e multe in tutta la provincia

Controlli in tutta la provincia dal 6 dicembre: le forze dell'ordine, fa sapere la Prefettura in una nota, ha controllato un totoale di oltre 30mila persone e sono state elevate 89 multe per violazione delle regole sul Green pass e 136 per mancato utilizzo della mascherina. Sono state controllate inoltre oltre 3mila attività commerciali ed elevate 16 sanzioni. Stando ai dati comunicati dalla stessa Prefettura, solamente dal 20 al 26 dicembre sono state controllate 10mila persone e oltre mille esercizi commerciali. Multate 134 persone e un solo titolare.

Si legge nel comunicato: «Inoltre è stato richiesto al Comando vigili del fuoco di effettuare verifiche sugli apparecchi utilizzati per riscaldare gli spazi esterni degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande. I controlli proseguiranno tenendo presente le ulteriori disposizioni per il contenimento della pandemia entrate in vigore il 25 dicembre che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022».