Caffè al poliziotto, ma non veniva chiesto il Green pass: multa al titolare

Titolari e dipendenti non chiedevano il Green pass per il consumo al banco, scatta la multa di 400 euro per un locale lungo il viale della Vittoria. A “tradire” il personale è stato il caffè chiesto da un poliziotto. L’agente, dopo essere stato servito, è rimasto all’interno dell’esercizio per vedere se anche agli altri venisse o meno chiesta la certificazione.



Sono stati effettuati altri tre controlli amministrativi a Loreto, in un bar e un esercizio commerciale. In quest’ultimo è risultato che le titolari avevano permesso alla loro dipendente di entrare al lavoro senza green pass. Per la dipendente è scattata la sanzione di euro 600 euro. Ai titolari due sanzioni di euro 400 ciascuna.



Per quanto riguarda invece i controlli sui mezzi di trasporto regionale e locale sono state controllate, ieri e oggi, 254 persone ai capolinea di varie tratte urbane ed extraurbane del bus, senza riscontrare violazioni.