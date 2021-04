Mezzo milione di euro in valigia per comprare casa in Grecia: scatta il maxi sequestro

L'uomo in partenza sul traghetto alla domanda dei funzionari: «qualcosa da dichiarare» avrebbe risposto «nulla». Dal controllo più approfondito è emerso che valigia nascondeva quasi 500mila euro che sarebbero serviti per acquistare la casa in Grecia

Quasi mezzo milione di euro in contanti nascosto in un bagaglio per comprare una casa in Grecia: nei guai unpasseggero, scoperto dai funzionari dell'autorità doganale marittima e dai militari della Guardia di Finanza, mentre si stava imbarcando sul traghetto per il paese ellenico trasportando soldi non dichiarati.

Alla domanda di rito “qualcosa da dichiarare”, il viaggiatore avrebbe risposto nulla. A quel punto i funzionari insieme ai militari hanno controllato i bagagli scoprendo ben 496.800 euro che, come poi accertato, sarebbero dovuti servire per acquistare l'abitazione. Immediato il sequestro amministrativo del 50% dell’eccedenza della valuta trasportata e non dichiarata, per un importo pari a 243.400 euro.