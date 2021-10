Grave incidente sul lavoro, elettricista in eliambulanza all'ospedale

E' stato portato al nosocomio regionale in codice rosso dopo essere precipitato da diversi metri d'altezza

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, a Castelfidardo. Erano circa le 15 quando un elettricista di una ditta esterna che stava lavorando presso un'azienda lungo via Adriatica è caduto da diversi metri di altezza. Immediatamente sono scattati i soccorsi, allertati da alcuni dipendenti che hanno assistito alla scena.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Sarebbe rimasto sempre cosciente e, nonostante i vari traumi riportati sul corpo, non sarebbe in pericolo di vita.