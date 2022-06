A fuoco un campo di grano, le fiamme minacciano le abitazioni vicine

OSIMO - Incendio oggi pomeriggio in un campo di grano: il rogo si è esteso per circa 4 ettari nel terreno intorno. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Osimo che si è messa subito al lavoro per spegnere le fiamme in via Santo Stefano ad Osimo.

I vigili di Osimo, insieme a quelli di Ancona, sono intervenuti con tre autobotti e tre mezzi 4x4 per spegnere le fiamme e bonificare il campo. Nel frattempo sono state messe in sicurezza due abitazioni e l’area coinvolta dall’incendio. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la polizia.