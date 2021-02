Vende online il grammofono per fare un dispetto all'ex: denunciata

Vende un antico grammofono sulla piattaforma marketplace di Facebook e ci guadagna mille euro. Peccato però che l'oggetto non fosse il suo ma dell'ex marito. Una ripicca costata cara ad una donna di 45 anni denunciata dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima per appropriazione indebita.

La coppia, sposata da alcuni anni, era già in crisi da tempo ma solo dopo l'ennesimo litigio il marito aveva deciso di sbattere la porta di casa e di andarsene. Dopo una settimana è rientrato per andare a raccogliere le sue cose ma si è accorto del grammofono sparito. Dopo una serie di accertamenti i militari hanno appurato che la donna aveva venduto l'oggetto vintage online ricavandone mille euro e lo avrebbe fatto solo per fare un dispetto al suo ex. Così, una volta accertati i fatti dai carabinieri, per lei è scattata la denuncia per appropriazione indebita.