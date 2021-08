Sbatte la testa sugli scogli, soccorsa dal gommone: 29enne in ospedale

Cinque volontari del gommone salvamento di Portonovo hanno sfidato la corrente e il mare grosso per salvare la ragazza. Utilizzato il dag, uno speciale dispositivo ausiliario di galleggiamento

Attimi di paura oggi pomeriggio davanti alla spiaggia di Mezzavalle. Una 29enne è stata soccorsa da cinque volontari a bordo del gommone di salvamento Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo. La ragazza si trovava in mare quando un'onda, all'improvviso, l'ha sbattuta violentemente a terra. I volontari hanno sfidato la corrente e sono intervenuti immediatamente per salvarle la vita. La 29enne, a causa del trauma riportato dopo lo scontro con gli scogli, avrebbe accusato una forte cefalea.

Utilizzando un dag, speciale dispositivo ausiliario di galleggiamento, i soccorritori hanno tirato fuori dall'acqua la giovane e l'hanno portata a riva per stabilizzarla, quindi è stata caricata sul gommone e accompagnata al molo di Portonovo. Qui ad attenderla c'era un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano che l'ha trasportata con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette.