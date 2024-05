Trova la ruota bucata e mentre la sostituisce gli rubano il borsello: condannati

ANCONA - Va a fare la spesa e quando torna al parcheggio del supermercato trova una ruota dell’automobile a terra. Si mette a cambiarla ma in due gli rubano il borsello che aveva appoggiato dentro. L’ennesima vittima della truffa dello pneumatico bucato. Il furto risale al 28 maggio del 2022, al centro commerciale Oasi della Baraccola. In due, entrambi napoletani di 46 e 79 anni, sono finiti a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli per furto aggravato in concorso, danneggiamento e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Uno aveva sottratto il borsello dal portabagagli, l’altro lo attendeva in auto per darsi alla fuga.

Ieri sono stati entrambi condannati: il primo ha preso 2 anni e 4 mesi, l’altro 2 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Per tutti e due anche una molta di 600 euro. Erano difesi dagli avvocati Giulia Remia e Alberto Settesoldi. La vittima era un 70enne anconetano. Solo dopo il furto ha capito che era stato tutto preparato ad hoc per derubarlo e l’anziano si era rivolto ai carabinieri. Dalle immagini di videosorveglianza del supermercato e da quello della banca dove i due si erano poi diretti, alla Baraccola, a fare i prelievi, i militari sono risaliti ai responsabili, già schedati per truffe analoghe.