New entry nella ristorazione dorica: in centro apre l’Osteria Simonetti. Piatti della tradizione e atmosfere retrò

ANCONA - Appena entrati sembra di essere catapultati in un’altra epoca. Quando le osterie avevano i tavoli in legno e i prodotti erano in bella mostra. L’Osteria Simonetti è proprio così. Le pareti giallo ocra, formaggi e salumi a vista come la cucina. Il nome viene dalla via in cui si trova, appunto in via Simonetti ad angolo con Corso Garibaldi (altezza Feltrinelli). L’inaugurazione lo scorso 22 dicembre, ed è stato subito un successo. «Non pensavamo - ammette stupito Fabio Nobili, uno dei due titolari -, ma da quando abbiamo aperto siamo sempre pieni». Si vede che oltre alla bella trovata, la qualità dei piatti non tradisce le aspettative. «Il nostro menù comprende i nostri piatti della tradizione, ma anche quelli di altre regioni». Dall’immancabile stoccafisso alle pappardelle col cinghiale, e poi la trippa, fagioli con le cotiche, tagliatelle al ragù. «Per l’estate introdurremo i piatti di mare - assicura Nobili -: moscioli, vongole e pesce al forno».

L’idea

I due soci era da un po’ che ci pensavano. «Veniamo da 10 anni di Conero Explorer - spiega Nobili - ovvero l’attività di escursioni in barca con pranzo servito a bordo. Quello di aprire un’osteria era un sogno che volevamo realizzare ormai da tempo». E ci sono riusciti. Del resto ai due amici e soci in affari l’intraprendenza non manca. Nobili è già titolare di un’agenzia immobiliare, mentre Spadaro è uno storico ambulante di Ancona. Ora, insieme, sono anche gestori di una nuova esperienza gastronomica nel cuore della città. «Tra le novità abbiamo importato le tigelle e lo gnocco fritto della tradizione modenese - prosegue Nobili -, pietanze che ad Ancona non faceva nessuno prima». E a giudicare dalla proposta c’è da dire che sicuramente ha fatto subito breccia nel cuore degli anconetani. Tanto che per prenotare un tavolo nel weekend bisogna muoversi diversi giorni prima. L’Osteria Simonetti è aperta tutti i giorni tranne il martedì, dalle 17,15 in poi. «Partiamo prima con gli aperitivi - continua Nobili - e dalle 20 iniziamo il servizio della cena».