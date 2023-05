Conte ad Ancona per lanciare il candidato 5 Stelle: «Il nostro è coraggio, votate Enrico»

ANCONA - Un’ora tra selfie, strette di mano e parole per lanciare il candidato sindaco pentastellato Enrico Sparapani. È stato il giorno di Giuseppe Conte oggi per il capoluogo dorico. L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle è arrivato alle 11.45, accolto da più di 300 persone, raggiungendo a piedi piazza Roma, affollata di simpatizzanti e attivisti con tanto di bandiere. Per lui applausi e cori intonati al motto di «Peppe, Peppe». Dopo i saluti del candidato sindaco Sparapani la parola è passata al leader. «È un appuntamento importante per la vostra città - ha detto Conte - perché sceglierete non gli amici, non i conoscenti, nemmeno chi insiste di più ma chi appare in grado di governare meglio la vostra città e dare massima garanzia per questa comunità perché il giorno dopo le amicizie per il voto spariranno e quello che rimarrà sarà una squadra di amministratori quindi dovete scegliere un progetto politico». Poi ha ammesso la partenza svantaggiata dei 5 Stelle in città «perché gli altri hanno più liste che li appoggiano mentre noi una sola».

«Sulla carta partiamo con una capacità di attrazione al voto inferiore - ha osservato Conte -. Perché da soli? Perché abbiamo avuto determinazione a non accettare compromessi, a non accettare di andare in coalizione annacquando il progetto politico per questa città che significa una garanzia di serietà e responsabilità, è segno di coraggio ecco perché vi chiedo il voto per il nostro candidato. Votate Enrico. La nostra è una lista che nasce dai bisogni di questa città, per amministrare nel segno dello sviluppo sostenibile. Dobbiamo lavorare per una città più pulita, un ambiente protetto, costituire comunità energetiche. Dobbiamo diventare autoproduttori di energia pulita». Poco prima delle 13 i saluti e la partenza da Ancona per raggiungere un altro comizio in Abruzzo.