Omicidio Giulia Cecchettin, la Commissione pari opportunità delle Marche si unisce al dolore della famiglia

La Commissione regionale Pari opportunità esprime profondo sconforto per l'ennesimo femminicidio che ha come vittima Giulia Cecchettin. "Un epilogo, tragico, scontato e già visto in tanti altri casi che hanno coinvolto giovani e meno giovani donne. In questi lunghissimi sette giorni - si legge in una nota - non abbiamo abbandonato la speranza di poterla riabbracciare, unendoci all’appello dei genitori che hanno chiesto incessantemente di far ritorno a casa. Un grido congiunto a tornare indietro. Un grido disperato a Filippo. Inascoltato. Ignorato. Disatteso. Giulia innamorata della vita, brillante studentessa con voglia di fare e non fermarsi. Una vita davanti. Un copione, questo, al quale non vogliamo abituarci. Basta femminicidi. Basta violenza sulle donne. Vicinanza alla famiglia Cecchettin da tutta la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche".

L'omicidio

Il cadavere trovato questa mattina nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, è di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa da sabato 11 novembre insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco. La ragazza sarebbe stata uccisa con numerose coltellate alla testa e al collo, poi sarebbe stata fatta rotolare lungo un dirupo per 50 metri, fino a quando il suo corpo si è fermato in un canalone vicino il lago. Ancora in corso le ricerche del ragazzo.