Gestiva un vasto giro di squillo nell'anconetano, 40enne rintracciata ed arrestata

RIMINI - E' stata individuata e arrestata dal personale della Questura di Rimini una 40enne sudamericana ricercata per un'ordine di carcerazione. La donna, infatti, deve scontare una condanna definitiva a 2 anni e 6 mesi in quanto riconosciuta colpevole di sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto emerso, la maîtresse, una decina di anni fa, ha gestito un vasto giro di squillo negli appartamenti nell'anconetano. La straniera è stata rintracciata, all'alba di mercoledì, in un hotel nei pressi della stazione ferroviaria riminese. Portata negli uffici di piazzale Bornaccini, al termine delle pratiche di rito è stata trasferita nel carcere di Forlì.