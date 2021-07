Giovanni Chiorrini si è spento a 44 anni: in suo onore una raccolta fondi

L'imprenditore agricolo jesino è morto dopo una lunga malattia all'ospedale di Pesaro. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza alla Lega del Filo d'Oro

Città in lutto per la scomparsa dell'imprenditore agricolo jesino Giovanni Chiorrini. Si è sepnto all'età di 44 anni all'ospedale di Pesaro martedì sera dopo una lunga malattia contro cui combatteva da tempo.

In tanti lo ricordano come una persona seria e pacata, dedita al lavoro e alla famiglia. Era celibe e lascia la mamma Aldesina Pierella, le sorelle Marzia, Doriana e Carla e i cognati Guido e Mauro, i nipoti Alessandro, Benedetta e Nico, i parenti e gli amici. Il funerale sarà celebrato domani, 2 luglio, alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria del Piano di Jesi. La famiglia ha promosso una raccolta fondi. Le offerte raccolte saranno devolute in favore della Lega del Filo d’Oro di Osimo.