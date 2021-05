Giovani violenti, far west nel sottopassaggio della stazione

Nel weekend i passeggeri del treno proveniente da Bologna hanno assistito a Falconara ad una brutale rissa tra ragazzini che fortunatamente non ha prodotto conseguenze

FALCONARA- Scene da far west nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Falconara. Sabato sera, intorno alle 21.00, i passeggeri del treno proveniente da Bologna hanno assistito ad una brutale rissa tra giovanissimi che fortunatamente non ha prodotto conseguenze peggiori.

Ad attirare le attenzioni dei viaggiatori sono state le urla del gruppo di ragazzi, in cui si sono state segnalate anche presenze femminili, che si è scagliato con violenza contro un altro coetaneo. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, colte alla sprovvista anche per via della chiusura dello sportello della Polfer, i partecipanti alla rissa si erano già dileguati salendo su un altro convoglio.