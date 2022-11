Giovani e sport: la candidata alle primarie del centrosinistra Ida Simonella incontra i campioni dorici

ANCONA - Le primarie del centrosinistra entrano nel vivo. I candidati Ida Simonella e Carlo Pesaresi si sfidano a colpi di incontri con la cittadinanza. Ieri, giovedì 17 novembre, è toccato all’attuale assessore al porto e piano strategico Ida Simonella. Oggetto del meeting: i giovani e lo sport. La comunità dorica ha risposto con una nutrita delegazione di campioni composta da: Riccardo Petrilli (flag football), Claudia Rossi (vela), Tommaso Martini (bocce), Simone Barontini (atletica leggera), Lay Giannini e Lorenzo Casali (ginnastica artistica), Stefano Occhialini (hockey in carrozzina), Ilenia Marchegiani (rugby), Mattia Occhinero (boxe). Benedetta Pantanetti (scherma) e Giorgia Speciale (windsurf), non potendo partecipare di persona, hanno comunque voluto essere presenti con un messaggio video. Gli interventi sono stati intervallati da due esibizioni del tenore anconetano David Mazzoni.

I valori

Si è parlato di passione e sacrificio, di salute, di come lo stile di vita di uno sportivo può incidere positivamente sulla vita di tutti i giorni e può diventare un valore aggiunto per tutta la società, ma anche del rapporto con la città di Ancona, degli impianti sportivi per cui l'amministrazione fino a oggi ha messo in campo investimenti importanti: oltre 25 milioni nelle strutture sportive, a cui si aggiungono i 12 milioni del Pnrr e 500 mila euro l'anno tra contributi di gestione per l'impiantistica e per le manutenzioni straordinarie. «Incontro moltissime persone in questi giorni così intensi e al tempo stesso entusiasmanti - ha detto la candidata - e ieri pomeriggio è stato veramente un bellissimo momento: una boccata d'ossigeno puro, quasi due ore di serenità vissute insieme con i giovani, a confronto con il loro talento, ma soprattutto con i bei racconti delle loro storie, fatte di capacità, impegno, rigore, emozione, disciplina». Durante l’incontro Simonella ha ribadito l'impegno a potenziare, anche per il futuro, la capacità inclusiva di questo mondo, mantenendo lo stile del sostegno non solo agli atleti meritevoli, ma a tutti i ragazzi che vogliono fare sport. «E’ un elemento fondamentale per vivere bene, in salute, per imparare a confrontarsi, a rispettare gli altri, a rispettare le regole - ha proseguito la candidata alle primarie -. Una pubblica amministrazione che investe sullo sport investe sul benessere, sul presente e sul futuro di ciascuno di noi. Attraverso tanti momenti di difficoltà e di crisi lo sport avrà un ruolo sempre più centrale, per tutti, e in particolar modo per i cittadini più giovani. Nostro compito è quello di rispondere ai bisogni crescenti di salute e di socialità mettendo a disposizione strutture, progetti e iniziative. Per questo ci tenevo a far partire sin da ora un percorso di confronto, di ascolto, ma soprattutto di condivisione con gli sportivi della città».