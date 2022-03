Spaccio di hashish: scattano avviso orale e foglio di via per due giovani

OSIMO - Un avviso orale e un foglio di via obbligatorio. Con questi provvedimenti il questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa, ha ritenuto due giovani, arrestati pochi giorni fa dagli uomini del Commissariato di Osimo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, socialmente pericolosi e quindi potenzialmente autori di future condotte che possono essere espressione di comportamenti illeciti. A fine febbraio il gip del tribunale di Ancona, in videoconferenza, con il Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo aveva convalidato gli arresti del 23enne, e di un 20enne di Jesi, trovati in possesso di hashish destinato allo spaccio. Dopo una perquisizione personale avvenuta in centro a Osimo, gli operatori del Commissariato erano riusciti a scovare una grossa quantità di sostanza destinata al mercato della droga. In quel contesto addosso al perquisito 23enne era stata trovata anche una cospicua somma di denaro, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività illegale e, considerato che si trovava fuori dalla propria zona di residenza senza che la sua presenza, nei suoi confronti è stata irrogata la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Osimo, con l’avvertimento che la trasgressione di tale misura comporterà automaticamente una denuncia all’autorità giudiziaria.

Subito dopo gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’altro giovane residente nello jesino, ritenuto responsabile del concorso nel reato di detenzione: a casa sua c’era un’altra quantità di stupefacente, oltre ad una considerevole somma di denaro costituita da banconote di piccolo taglio, bilancini di precisione e vari utensili utilizzati per il porzionamento della droga, motivo per cui anche nei suoi confronti è stato eseguito l’arresto in flagranza di reato, poi convalidato dall’autorità giudiziaria. A carico dell’arrestato il questore Capocasa ha adottato l’avviso orale con cui viene intimato alla persona di cambiare condotta di vita avvertendola che in caso di inadempienza sarà adottata una misura più afflittiva. Sono stati poi valorizzati altri elementi indiziari, come la frequentazione di persone già condannate per reati in materia di stupefacenti o la loro identificazione assieme a soggetti che si sono resi responsabili di reati di particolare allarme sociale.