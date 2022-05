Il semaforo è verde ma lui non parte: fa pensare al peggio invece è ubriaco

ANCONA- Attimi di paura tra via Giordano Bruno e via Scrima quando, oggi pomeriggio (21 maggio), un trentenne a bordo della sua autovettura si è fermato davanti al semaforo verde creando una coda di macchine alle sue spalle. Dopo aver appoggiato la testa sul volante in tanti hanno pensato al peggio chiamando immediatamente l’ambulanza.

Una volta giunti sul posto i sanitari del 118 hanno riscontrato un evidente stato di ebbrezza da parte del giovane che si era letteralmente addormentato non avvedendosi della situazione. Lo stesso è stato trasportato all’ospedale di Torrette in condizioni non gravi.