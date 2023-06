Troppo nervoso al controllo della Polizia, in tasca nasconde un involucro di hashish

ANCONA- Cammina con la droga nascosta nelle tasche, giovane nei guai. Ieri sera in via Torresi, gli agenti delle Volanti intorno alle 21:00 hanno controllato un ventenne, residente ad Ancona. Alla vista della Polizia il ragazzo si è mostrato nervoso, tanto da insospettire gli agenti delle Volanti. A specifica domanda se fosse in possesso di sostanza stupefacente, il giovane ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un involucro di plastica contenente un grammo e mezzo circa di hashish. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato come assuntore.