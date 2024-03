Giovane francese fermata in treno, la carta d'identità che mostra non è valida: denunciata

ANCONA - La polizia ferroviaria di Ancona ha denunciato una 28enne straniera, in Italia senza fissa dimora, per i reati di ricettazione, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità e per l’introduzione sul Territorio Nazionale in violazione alle disposizioni vigenti.

Il fatto

Nelle scorse ore il personale polfer è intervenuto a bordo di un treno regionale in partenza da Ancona controllando la ragazza francese. La giovane ha esibito una carta d'identità francese. A seguito degli accertamenti è risultato che il documento era gravato da una nota Schengen emessa dalle Autorità Francesi che indicava di procedere al sequestro del documento e alla identificazione della persona che ne aveva possesso. Nutrendo dubbi sulla identità gli operatori hanno proceduto alla sua identificazione per sottoporla a rilievi foto-dattiloscopici. L'esito degli accertamenti ha confermato la falsa identità e la irregolarità sul Territorio Nazionale. La carta d'identità francese è stata sequestrata e la straniera è stata invitata a regolarizzare la sua posizione.