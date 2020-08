Giornata di mobilitazione ai cancelli della raffineria Api di Falconara

FALCONARA - Gli attivisti hanno risposto alla chiamata della Campagna nazionale “Per il Clima, fuori dal Fossile” che vede oggi e domani scendere in piazza le realtà territoriali della dorsale adriatica che si battono contro le grandi e piccole opere e gli impianti energetici e industriali nocivi.

«Servono una programmazione urgente per la dismissione, riconversione industriale e bonifica del territorio” queste le rivendicazioni degli attivisti del Laboratorio Falkatraz Trivelle Zero Marche all’ingresso dell'impianto di raffinazione, “perchè l'unica via per uscire dalla stringente e indifferibile crisi climatica globale è un radicale cambiamento del sistema produttivo ed energetico».

Al presidio hanno partecipato anche i ragazzi di Fridays For Future – Ancona: «Sostenere che l'Api produca nel rispetto dell'ambiente è semplicemente una bugia. Fregiarsi di una certificazione come la 14001 è solo greenwashing. Non esistono produzioni petrolifere sostenibili. L'unica scelta sostenibile è uscire dal fossile».