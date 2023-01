Sport e giornalismo piangono Sandro Petrucci: «Sarà dura, ma ti onoreremo al meglio»

FABRIANO - Giornalista, imprenditore e uomo di sport, addio a Sandro Petrucci. L’ex presidente dell’Atletica Fabriano è morto ieri all’età di 66 anni. «Il giorno più triste per la nostra società- scrive la stessa in una nota- Oggi se ne va l'anima della dell'atletica Fabriano, colui che per anni è stato atleta, istruttore e Presidente per più mandati. Sarà dura ma cercheremo di onorarti al meglio in tutte le piste marchigiane e italia-ne. Ci mancherai Sandro». Negli anni ’80 aveva lavorato per il Corriere Adriatico. Funerali oggi alle 15 alla chiesa Madonna della Misericordia.