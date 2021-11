Greta Beccaglia, il molestatore della giornalista è anconetano

L’autore del palpeggiamento alla giornalista toscana Greta Beccaglia durante un collegamento nel post-gara di Empoli-Fiorentina (terminata 2-1 in favore dei padroni di casa) è un quarantacinquenne residente nella provincia di Ancona. Ad identificarlo sono stati i commissariati di Empoli e Firenze dopo un’attenta attività d’indagine incrociando le telecamere di sorveglianza.

In questi giorni sarà depositata la denuncia e la Questura si attiverà per tutto quel che concerne la procedura di Daspo per l’allontanamento dagli stadi.