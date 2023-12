ANCONA - Era lo storico presidente del Comitato Villa Turris, addio a Giorgio Manini, morto ieri a 88 anni. Manini si è sempre battuto contro il degrado del quartiere di Torrette. "Illustre memoria storica, grazie per la tua amicizia. Ci hai trasmesso l'amore per il nostro quartiere e rimarrai sempre nel cuore di tutti noi" ha commentato Tommaso Fagioli, rappresentante di Azione. Funerali domani alle 10,30 alla chiesa di Torrette.

In prima linea per il quartiere, addio a Giorgio Manini: «Ci hai trasmesso l'amore per Torrette»