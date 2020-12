Ex dipendente dell'ospedale e volontario in Croce Gialla, è morto Gilberto Bendelari

Si è spento all’ospedale di Torrette dove era stato ricoverato nei giorni scorsi Gilberto Bendelari, 71 anni, ex dipendente proprio dell’azienda ospedaliera con un passato in Croce Gialla. Il fratello Giuliano per tanti è stato volontario dell’associazione, Gianni è stato tra i primi a portare avanti l’idea della tombola in piazza Cavour mentre Gianfranco è l’attuale presidente onorario dell’associazione. Amato e benvoluto da tutti, Gilberto per tanti anni aveva lavorato in ospedale in modo particolare in piazza Cappelli nella vecchia sede dell’Umberto I°.

A piangere la scomparsa la moglie Rita oltre ai figli Daniele e Marco. Nel dolore i tanti fratelli della famiglia Bendelari ovvero Giuliano, Gianfranco, Giorgio, Giancarlo, Gianni, Gerardo Gemma e Gianna. Una famiglia numerosa e unita da sempre legata alla Croce Gialla di Ancona. Funerali che sono previsti per la giornata di oggi alle 15 presso la chiesa di piazza Salvo d’Acquisto