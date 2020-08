Gianni Morandi in vacanza per i borghi: incantato dalle Marche

Gianni Morandi è in vacanza nei boghi marchigiani e, da bravo "infuencer", non manca di esaltarne la loro bellezza con un post ad hoc sulla sua pagina Facebook seguita da oltre 2 milioni di persone: «Nelle Marche ci sono decine di borghi bellissimi. Ci vorrebbe tanto tempo per scoprire le diverse caratteristiche di ognuno».

«Fin da ragazzino - prosegue il post - ho fatto tanti concerti nelle Marche tra cui Jesi, Fabriano, Castelfidardo. In quelle occasioni le visite sono veloci. Si arriva nel pomeriggio tardi, c’è il concerto, poi magari si riparte nella stessa notte. Viaggiando da turisti e senza impegni, si scoprono luoghi ameni, piazze, palazzi, castelli e panorami che sono gioia per gli occhi e per la mente. Qui a Moresco, non c’ero mai stato è una bella scoperta». Il post ha ricevuto oltre 53mila like e oltre tremila commenti.