Intellettuale e poliedrico, addio a GianMario Raggetti: il professore è morto stanotte

ANCONA – “Con grande dolore ho appreso la triste notizia della scomparsa del professor GianMario Raggetti. Un intellettuale poliedrico e di grande spessore che nel corso della sua brillante carriera ha sempre cercato di superare gli steccati dei suoi studi accademici rivolti al campo dell’economia per abbracciare con curiosa intelligenza il mondo delle arti visive e specialmente della fotografia". Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi ricorda la figura del professor GianMario Raggetti, scomparso improvvisamente questa notte.

"È stato grande onore avere avuto la possibilità di collaborarci quando venne chiamato al difficile compito di succedere a Carlo Emanuele Bugatti nella direzione del Musinf, dove con competenza e passione è stato capace di dare piena continuità al progetto Senigallia Città della Fotografia, partecipando da ultimo alla costruzione della proposta di legge regionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Giacomelli. Una collaborazione che ha rafforzato la nostra amicizia, fino a farne per me un autorevole punto di riferimento, una persona di totale fiducia con cui confrontarmi anche su un tema particolarmente delicato come quello della sanità, di cui era profondo conoscitore. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto che sarà sicuramente difficile colmare. Alla moglie Marisa, a tutta la sua famiglia e ai tanti amici che lo hanno amato e apprezzato vanno le mie più sentite e sincere condoglianze”.