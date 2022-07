L'ultimo viaggio di "Gium", la città piange Gianmarco: fissati i funerali del centauro

FABRIANO - L'ultimo viaggio di Gianmarco "Gium" Michelangeli. Verranno celebrati oggi i funerali del 31enne centauro che ha perso la vita sulla strada che collega Fabriano ad Argignano. La cerimonia si svolgerà alle 18 al campo sportivo di San Michele.

Mercoledì notte "Gium", come lo chiamavano gli amici, si trovava in sella alla sua moto quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo ed è finito in un dirupo. Il giovane stava facendo rientro a casa quando è schizzato via dal mezzo. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente.