Gianluigi, arriva l'happy end: il clochard incasserà la sua vincita al Superenalotto

SENIGALLIA – Arriva il sospirato “happy end” nella vicenda che riguardava Gianluigi, il clochard che con una schedina da un euro e cinquanta aveva centrato una vincita di € 37.045,00 al SuperEnalotto. Essendo sprovvisto di tessera sanitaria e codice fiscale valido, documenti indispensabili secondo il Regolamento di gioco per riscuotere il denaro, non poteva infatti usufruire del premio. La storia, risalente al mese scorso, aveva in un batter d’occhio fatto il giro del web, ed in molti si erano attivati per aiutarlo, compresa la Fondazione Caritas di Senigallia dove Gianluigi si era fermato fermato diverso tempo fino all’inizio dell’estate.

Dopo la potenziale beffa, è invece arrivata la buona notizia: l’Ufficio Premi di Sisal ha comunicato infatti che il bonifico è stato eseguito e che Gianluigi, ribattezzato affettuosamente “Cassano” dalla sua città d’adozione Senigallia, per via del suo spiccato accento pugliese, entro lunedì 27 novembre riceverà l’accredito dell’importo vinto. La vincita SuperEnalotto da 37.045,00 euro (una delle otto di pari importo registrate in tutta Italia, conseguita indovinando quattro numeri più il Superstar) era stata realizzata presso il punto di Vendita Sisal Tabaccheria Severi, situato in Via dei Portici Ercolani, 72 a Senigallia (AN), durante il concorso n° 143 di Martedì 24 Ottobre 2023.