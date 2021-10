Ha fatto nascere generazioni di anconetani, addio a Gianfranco Camilletti

Se ne va un pezzo di sanità marchigiana. Il dottor Gianfranco Camilletti, storico anestesista del Salesi, è stato stroncato da una malattia. Camilletti ha lavorato prima a San Severino prima di passare al Salesi. Ha lavorato come anestesista nelle sale operatorie di ostetricia e ginecologia.

65 anni, originario di Loreto, ha fatto nascere generazioni di anconetani e non solo. In molti lo ricordano, oltre che per la professionalità, anche per il costante sorriso e i modi gentili. Funerali oggi alle 16 alla parrocchia della Stazione di Loreto.