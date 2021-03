Scampò all'attentato del Bardo, barman ucciso dal Covid: addio Giancarlo Bartolini

Sgomento in città. Il cordoglio del primo cittadino: «Ha lottato silenziosamente, ma non ce l'ha fatta»

Osimo in lutto, è morto Giancarlo Bartolini. Il titolare del Joy’s Coffee & Food si è spento a 56 anni dopo un lungo ricovero dovuto al Covid. Insieme alla moglie Orietta era scampato all’attentato del museo di Bardo di Tunisi, attacco nel quale persero la vita 23 persone.

Il cordoglio del sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni: «Un altro grande amico della città ci lascia causa covid 19, cia Giancarlo!- scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook- Il titolare del joy's caffe oggi è deceduto e lascia sgomento in citta'. La sua solarità, sempre con il sorriso sulle labbra, la sua solidarietà proprio contro il Covid 19, quando aveva dimostrato con un grande gesto di solidarietà verso gli operatori socio sanitari e del volontariato il dono di pasti durante il loro prezioso servizio durante il primo lockdown. In queste settimane ha lottato silenziosamente con tutta la sua forza, ma non ce l'ha fatta. Il suo dinamismo di imprenditore , lo stretto legame con i suoi familiari contitolari dell'attivita' sono per tutti noi testimonianza viva di positivita' ed intraprendenza. A nome mio personale e di tutta la citta' giungano ai suoi familiari le piu' sentite condoglianze. Un caro abbraccio».