Addio al Professor Gian Franco Berti. La Fondazione Pergolesi Spontini ricorda il suo primo presidente

JESI - Addio al professor Gian Franco Berti, fondatore del Centro Studi Piero Calamandrei di Jesi. Fu, tra l’altro, anche consigliere comunale e presidente dell’Assindustria Comitato della Vallesina, uomo dai molteplici interessi, manager, intellettuale, poliedrico e instancabile animatore della vita culturale e politica della città di Jesi.

Lo ricorda oggi, nel giorno della scomparsa, la Fondazione Pergolesi Spontini di cui Berti fu il primo presidente, su nomina del Comune di Jesi, nei primi mesi di vita dell’ente culturale, dal settembre 2000 a gennaio 2001. Poi fu consigliere di amministrazione fino al settembre 2001. La sua presidenza contribuì ad affermare il progetto della Fondazione a livello nazionale ed internazionale, un progetto voluto dai Comuni di Jesi e di Maiolati per valorizzare l’opera di Pergolesi e di Spontini, e a tessere intorno ad esso una rete importante di mecenati privati. Per lunghi anni la presenza di Gian Franco Berti ha continuato ad accompagnare la vita della Fondazione, in particolare nella sua visione di un Teatro che fosse fonte di dibattito, pensiero, crescita sociale. Proprio il Teatro Pergolesi accolse molti dei convegni, delle Lectio Magistralis e degli spettacoli del Centro Studi intitolato ad uno dei padri della Costituzione.

«Lo ricordiamo così -scrive la Fondazione Pergolesi Spontini - con le parole di Carlo Azeglio Ciampi, scritte per celebrare il lavoro del Centro Studi Piero Calamandrei, e che così bene ne descrivono il suo più instancabile operatore. La Fondazione Pergolesi Spontini si unisce al cordoglio dei figli Cristiano e Michela e della moglie Maria Grazia».