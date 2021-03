Addio ad Andrea Giachi, vigile del fuoco e fratello dell'ex capitano di basket "Ghiaccio"

La comunità anconetana si stringe nel dolore. E' di oggi la notizia della morte di Andrea Giachi, vigile del fuoco anconetano di 49 anni, morto prematuramente per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Al momento della sua morte si sarebbe trovato insieme ad un amico ed era impegnato a svolgere alcuni piccoli lavori all'interno di un agriturismo. L'ultimo messaggio su Facebook risale al 21 marzo. Commentava con ironia e leggerezza i risultati delle ultime partite di calcio e nulla lasciava presagire alla tragedia che di lì a pochi giorni l'avrebbe colpito.

Andrea era molto conosciuto in città, anche per essere il fratello di Daniele Giachi, detto "Ghiaccio", 38enne ex capitano storico della Luciana Mosconi Basket. La società sportiva in un post sui social ha espresso tutto il cordoglio per la dolorosa perdita: «La Luciana Mosconi Ancona si stringe con grande affetto al suo ex capitano Daniele Giachi raggiunto dalla drammatica notizia della scomparsa del fratello Andrea. A "Ghiaccio", e a tutta la sua famiglia, un abbraccio sincero in un momento così doloroso».