«Lavori fantasma», filone bis: in due andranno a processo, c’è anche l’ex assessore Paolo Manarini

ANCONA - Si è definita oggi l’udienza preliminare per il filone bis dell’inchiesta “Ghost jobs” i lavori fantasma su opere pubbliche affidati ad un cartello di ditte amiche con la complicità di dipendenti comunali. Il gup Carlo Masini ha deciso di rinviare a giudizio l’ex assessore comunale Paolo Manarini e l’ingegnere del Comune Maurizio Ronconi. Il processo per loro si aprirà il 10 aprile del 2024. Queste le altre posizioni. Gli imprenditori Francesco Tittarelli, di Ancona e Tarcisio Molini, di Treia, hanno preso in abbreviato 1 anni e 6 mesi il primo e 8 mesi il secondo. Assolto perché il fatto non sussiste Giuseppe Francucci, di Cingoli e Giovanna Procaccia, di Teramo. Hanno patteggiato a 2 mesi Carlo Palumbi, a 40 giorni Marco Duca, di Cupramontana e l’ex geometra comunale Simone Bonci ad 8 mesi e 10 giorni. Patteggiamento in continuazione con il filone della corruzione che si è già concluso per loro. Non doversi procedere per gli imprenditori Franco Scalzini, di Tolentino, Tiziana Tittoni, di Pergola e il geometra comunale Gabriele Gatti.

All'ex assessore era contestano un falso in atto pubblico. Stando all'accusa avrebbe impartito all’ex geometra comunale Simone Bonci, dipendente del servizio manutenzioni, frana e protezione civile, e all'ingegnere Maurizio Ronconi, direttore dei lavori, di retrodatare la data di compimento lavori (dicembre 2018 invece di gennaio 2019) ai laghetti del Passetto relativamente ad uno spostamento di impianti, all'inserimento di una barriera a vapore e impermeabilizzazione dei laghetti affidati alla Procaccia e C. di Teramo oltre alla fornitura e messa a dimora di giovani alberi in merito alla riqualificazione del verde del parco Passetto affidati alla ditta agricola di Franco Scalzi di Tolentino. Lavori per oltre 55mila euro di spesa e che servivano a completare il restyling necessari all'apertura. Per gli altri le accuse, a vario titolo, erano di falso in atto pubblico, truffa e abuso d'ufficio. Bonci era finito in manette a novembre del 2019, insieme a 4 imprenditori, per corruzione aggravata, per aver pilotato appalti poi assegnati a ditte amiche in cambio di utilità. Per il filone della corruzione, nel fascicolo bis questo reato non era contestato a nessuno.