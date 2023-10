Getta la droga sperando di non essere controllato, l'hashish era nascosto anche in casa: denunciato

ANCONA - Si avvicina ad un'auto in sosta e getta un involucro per evitare il controllo della polizia. In casa gli agenti trovano un barattolo di vetro con dentro dell'hashish. A finire nei guai un ragazzo di 25 anni che ora è stato denunciato.

I poliziotti sono intervenuti nella giornata di ieri dopo aver notato il 25enne che, simulando un comportamento disinvolto, aveva gettato qualcosa nei pressi di un'auto in sosta. L’oggetto, immediatamente recuperato dagli operatori, è risultato essere un contenitore cilindrico in materiale plastico di colore nero, contenente uno spinello composto da un miscuglio di tabacco e hashish. Durante una breve conversazione, gli agenti hanno intuito che il giovane era in possesso di altra droga. Il 25enne infatti ha ammesso di detenere presso la propria abitazione, una quantità imprecisata di marijuana. I poliziotti hanno perquisito l'appartamento ed hanno trovato un barattolo di vetro con all'interno delle dosi di hashish. Per il ragazzo è scattata la denuncia.