Getta la droga dal finestrino, scatta l'inseguimento: giovane arrestato per spaccio

Ha gettato la droga dal finestrino dell’auto, che poi si è allontanata a tutto gas. L’inseguimento dalla stazione si è concluso in via De Gasperi: qui è stato arrestato un 24enne per spaccio. L’operazione è delle Volanti della questura dorica a cui stanotte, attorno alle 2, durante il consueto controllo del territorio, non è sfuggita l’auto di piccola cilindrata che in piazza Rosselli, alla vista della polizia, ha accelerato bruscamente ed è scappata. Nel frattempo, dal finestrino posteriore è stato gettato un contenitore, raccolto da un’altra Volante: dentro c’erano 6 grammi di marijuana.

Nell’auto, fermata in via De Gasperi, viaggiavano tre giovani. L’attenzione si è concentrata su quello che si trovava sul sedile posteriore ed era particolarmente agitato. Gli agenti hanno perquisito lui e la casa in cui vive: qui sono stati trovati tre barattoli in vetro, chiusi ermeticamente, con dentro altri 63 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. Il 24enne è stato arrestato: il tribunale l’ha condannato a 6 mesi, pena sospesa.