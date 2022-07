Collassa davanti al marito e ai figli, choc vicino alla questura: è grave

ANCONA - Sviene davanti alla questura, in via Gervasoni. E' accaduto oggi pomeriggio verso le 15. La donna di origine nigeriana si trovava sulla salita insieme al marito e ai figli quando, per cause da accertare, ha avuto il malore.

Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Gialla di Ancona con l'ambulanza. La donna non rispondeva ed era priva di sensi perciò è stata trasportata all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità.