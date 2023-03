Avvocata anconetana muore a 52 anni, una terribile malattia ha spento il sorriso di Georgia Gianferro

ANCONA – Sorrideva, anche nei momenti di grande difficoltà. Se ne è andata a 52 anni Georgia Gianferro, avvocato del foro dorico. Martedì la prematura scomparsa dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. I suoi modi gentile e la sua professionalità hanno lasciato un vuoto nei colleghi dai quali era apprezzata e benvoluta. Gianferro era diventata avvocato nel 2002. Aveva iniziato come praticante nello studio dell'avvocato Francesco Nucera. Ventidue anni con la toga durante i quali si è occupata di diverse cause soprattutto in ambito civile. Georgia era specializzata nel diritto di famiglia. Questa mattina si è tenuto il funerale, nella sua Torrette, nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima Madre di Dio, piena di amici e parenti. Lascia la madre, Maria Teresa Orciani e il padre Gianfranco. Tanti i messaggi di cordoglio che colleghi hanno scritto affidandosi ai social per ricordarla. La notizia della sua prematura scomparsa è stata comunicata agli avvocati dal presidente dell'ordine Gianni Marasca.