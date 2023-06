Soccorsi 38 migranti, la Geo Barents in rotta verso Ancona per la terza volta

Ancona è il porto assegnato a Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di MSF, per lo sbarco delle 38 persone soccorse. Ci vorranno circa due giorni di navigazione per raggiungere il porto. Lo comunica una nta di Medici Senza Frontiere. La nave aveva soccorso ieri 38 persone in acque internazionali. Tra loro anche un minore non accompagnato.