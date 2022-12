Gira ubriaco e con in tasca un taglierino: arrivano i carabinieri e viene denunciato

GENGA - I carabinieri della compagnia di Fabriano sono intervenuti nelle score ore nei pressi della stazione ferroviaria dove, un 30enne della zona, è stato notato in evidente stato di ubriachezza e per questo è stato sanzionato. Da un controllo più approfondito, tramite perquisizione personale, è emerso che il giovane nascondeva un taglierino di medie dimensioni. Per questo i mlitari lo hanno denunciato per porto abusivo di armi e/o strumenti atti ad offendere dai militari della stazione di Genga.