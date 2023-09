Sospetta un flirt, crisi di gelosia al bar: prende a morsi la giovane che parlava col suo ragazzo

FABRIANO - Aggredita a calci, pugni e morsi per aver parlato con il ragazzo di lei. Ad avere la peggio è stata una ragazza fabrianese. Ad aggredirla, la 30enne fidanzata di lui, in preda a una crisi di gelosia.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato di Fabriano, la giovane era in compagnia di amici quando stava consumando una bevanda al bar. Dopo qualche minuto, il gruppo è stato raggiunto da un ragazzo, poi da una 30enne conosciuta solo di vista che ha spiegato di essere la fidanzata di lui. Temendo una crisi di gelosia, la giovane si è allontanata insieme al resto del gruppo. L’episodio è però ripreso in un altro bar, dove la fidanzata del giovane ha sferrato calci e pugni alla giovane fabrianese, prendendola anche a morsi. Incastrata dalle videocamere di sorveglianza dopo essere andata via, la 30enne è stata rintracciata e denunciata.