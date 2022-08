"Salva" ha bisogno del vostro aiuto, la splendida gattina trovata in strada: ha un tumore

ANCONA - Si chiama Salva ed ha bisogno urgentemente del vostro aiuto. I volontari dell’Associazione “Stop Animal Crimes Italia”, da poco tempo presenti ad Ancona, sono stati contattati da una passante che ha notato una gattina ferita in via Golfo. La referente dell’Associazione, Annita Baroni, è subito intervenuta e ha portato l'animale dai veterinari che si sono attivati con grande sensibilità e professionalità cercando di farle superare il grave stato di debilitazione in cui l’hanno trovata per poterla poi operare per un tumore alle orecchie che purtroppo l’affligge.

«I volontari - fa sapere l'associazione - non riescono più a sopperire a tutte le spese dati i tanti casi a cui hanno dovuto far fronte e quindi si chiede anche un piccolo aiuto per curare la gattina che malgrado il suo stato quando la si avvicina cerca le carezze. E' importante fare di tutto per salvarla. Si ringrazia chi potrà contribuire.

Come aiutare

IBAN IT30U0760113400001061974018

Poste italiane: INTEST.STOP ANIMAL CRIMES ITALIA

Causale: micina Salva